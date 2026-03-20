"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Michel Guibal à revoir sur RMC Découverte dimanche 22 mars 2026

Dimanche 22 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Michel Guibal, un fait divers criminel particulièrement marquant qui s'est déroulé à Perpignan au début des années 1990.

Le 18 mars 1991, Anne-Marie Roudil, une mère de famille sans histoire, est sauvagement agressée sur le palier de son appartement. Son agresseur l'asperge d'un mélange inflammable et l'immole par le feu sous les yeux de ses deux jeunes enfants. Elle succombe à ses blessures peu après.

L'enquête s'oriente vers Michel Guibal, un chef d'entreprise apparemment banal, mais dont la vie privée révèle des zones d'ombre.

Guibal était persuadé d'être victime d'un sortilège ou d'un envoûtement qui causait ses problèmes personnels (notamment sexuels). Sous l'influence de sa femme (adepte de pratiques ésotériques) et par une logique délirante, il s'est convaincu qu'Anne-Marie Roudil, qu'il ne connaissait pratiquement pas, était la source de son "malheur" et qu'il devait la supprimer pour briser le sort.