recherche
Magazines

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Michel Guibal à revoir sur RMC Découverte dimanche 22 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 20 mars 2026 201
"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Michel Guibal à revoir sur RMC Découverte dimanche 22 mars 2026

Dimanche 22 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Michel Guibal, un fait divers criminel particulièrement marquant qui s'est déroulé à Perpignan au début des années 1990.

Le 18 mars 1991, Anne-Marie Roudil, une mère de famille sans histoire, est sauvagement agressée sur le palier de son appartement. Son agresseur l'asperge d'un mélange inflammable et l'immole par le feu sous les yeux de ses deux jeunes enfants. Elle succombe à ses blessures peu après.

L'enquête s'oriente vers Michel Guibal, un chef d'entreprise apparemment banal, mais dont la vie privée révèle des zones d'ombre.

Guibal était persuadé d'être victime d'un sortilège ou d'un envoûtement qui causait ses problèmes personnels (notamment sexuels). Sous l'influence de sa femme (adepte de pratiques ésotériques) et par une logique délirante, il s'est convaincu qu'Anne-Marie Roudil, qu'il ne connaissait pratiquement pas, était la source de son "malheur" et qu'il devait la supprimer pour briser le sort.

Dernière modification le vendredi, 20 mars 2026 14:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les rencontres de 20h30&quot; avec Pauline Dogniez, sa nouvelle vie au bout du monde, ce 20 mars 2026 sur France 2

"Les rencontres de 20h30" avec Pauline Dogniez, sa nouvelle vie au bout du monde, ce 20 mars 2026 sur France 2

20 mars 2026 - 16:22

Sur le même thème...

&quot;Les rencontres de 20h30&quot; avec Pauline Dogniez, sa nouvelle vie au bout du monde, ce 20 mars 2026 sur France 2

"Les rencontres de 20h30" avec Pauline Dogniez, sa nouvelle vie au bout du monde, ce 20 mars 2026 sur France 2

20 mars 2026 - 16:22

A ne pas manquer...

&quot;Zone Interdite&quot; dimanche 22 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Zone Interdite" dimanche 22 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

20 mars 2026 - 10:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...