"Enquête Exclusive" dimanche 22 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 22 mars 2026 à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouveau numéro inédit du magazine "Enquête Exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Haïti-République dominicaine : à la frontière du paradis et de l’enfer ».

C’est l’histoire d’une frontière entre deux mondes que tout oppose, sur l’île d’Hispaniola, dans les Caraïbes. À l’est, la République dominicaine avec ses plages de rêve, ses cocotiers et son économie prospère boostée par le tourisme. À l’ouest, Haïti, un pays aux antipodes, gangrené par l’ultra violence. Dans la capitale, Port-au-Prince, les équipes d’Enquête Exclusive sont allées à la rencontre des gangs qui mettent ce pays à feu et à sang.

Pour fuir le chaos et les exactions, les Haïtiens cherchent refuge en République dominicaine. Mais depuis octobre 2024, le président dominicain Luis Abinader a lancé une politique de déportations massives. Objectif : expulser 10 000 Haïtiens par semaine. Pour y parvenir, le gouvernement s’est doté d’une terrifiante police spéciale de l’immigration. Des hommes armés et cagoulés, souvent à moto, organisent des rafles brutales. Hommes, femmes et enfants sont attrapés sans ménagement sur les routes, à la sortie des églises pour être entassés dans de véritables camions-prisons. Exceptionnellement, les équipes d’Enquête Exclusive ont pu embarquer avec ces policiers aux méthodes aussi violentes que contestables.

Mais cette politique d’expulsion est-elle vraiment efficace ? Aussitôt renvoyés en Haïti, les expulsés repassent clandestinement avec l'aide de passeurs sans scrupules. Enquête Exclusive a suivi Rémy et son épouse, depuis leur expulsion jusqu’à leur retour. Au péril de leur vie, ils ont filmé leur traversée illégale en caméra cachée, pour que le monde entier découvre ce qui se passe réellement entre Haïti et la République dominicaine.

Une enquête à la frontière de l’enfer.