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"Au bout de l'enquête" samedi 21 mars 2026 sur France 2, voici les affaires diffusées cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 mars 2026 229
"Au bout de l'enquête" samedi 21 mars 2026 sur France 2, voici les affaires diffusées cette semaine

Samedi 21 mars 2026 à 14:20 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Roger Matassoli.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Roger Matassoli, le poids du secret (inédit)

La scène de crime est terrible. Un vieux prêtre de 91 ans est retrouvé torse nu, sauvagement assassiné, un crucifix enfoncé au fond de la gorge. Tout laisse penser qu’il s’agit d’un meurtre satanique.

Mais l'enquête a révélé un terrible secret de famille...

Un film de Lauriane Dervault.

15:15  Affaire des disparus de Mirepoix, liaison fatale

En novembre 2017, un homme et sa fille de 18 ans disparaissent mystérieusement en voiture alors qu’ils se rendent à la gare. Cela se passe à Mirepoix, une commune rurale du sud-ouest, entre Toulouse et Perpignan.

Accident de la route ? Drame familial ? Mauvaise rencontre ? Le travail minutieux des gendarmes va progressivement mettre au jour une terrible machination.

16:15  Affaire Jean-Paul Leconte, le tueur de la Somme

On l’a appelé le triangle de la mort… En 2002, trois jeunes femmes sont retrouvées mortes, à quelques mois d’intervalle, dans le département de la Somme. Un tueur en série semble rôder dans la région, le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy s’empare lui-même du dossier, pour les gendarmes la pression est énorme.

Il faudra pourtant des mois d’enquête pour faire toute la lumière sur ces meurtres.

Dernière modification le samedi, 21 mars 2026 10:41
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