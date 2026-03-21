"Le monde de Jamy" consacré au sucre, comment réduire la dose ?, lundi 23 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

Lundi 23 mars à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du "Monde de Jamy" avec dont le thème sera « Sucre : comment réduire la dose ? ».

C’est un plaisir auquel nous avons du mal à résister : en un siècle, notre consommation de sucre a triplé ! Avec son corollaire : une explosion des cas de diabète, d’obésité, de maladies cardiovasculaires…

Pourquoi le sucre nous procure-t-il de l’énergie, mais aussi cette sensation de satisfaction immédiate ? Peut-on diminuer la dose sans sacrifier notre plaisir ? Comment nos ancêtres préhistoriques, qui n’avaient pas de sucre sous la main, se procuraient-ils le glucose indispensable à notre survie ?

De notre cerveau à notre estomac, Jamy circule à l’intérieur de notre organisme pour nous révéler les pouvoirs insoupçonnés du sucre.

Pourquoi est-il si bon marché ? Pâtisserie, conserves, pizzas, pourquoi en retrouve-t-on partout, et même dans les aliments industriels salés ?

Des sodas aux plats cuisinés, Jamy établit le classement de ceux qui en contiennent le plus.

Le sucre peut même devenir pour certains une drogue. À travers le témoignage d’Anna, qui a pris 58 kg en deux ans, nous découvrons la difficulté à se libérer de cette addiction. Les édulcorants sont-ils la bonne solution ? Sont-ils bons ou mauvais pour notre santé ?

Il y a mieux : avec un pâtissier qui a lui-même souffert du diabète, Jamy nous apprend à cuisiner en utilisant le strict minimum de sucre, sans rien sacrifier de la douceur de nos desserts…

Les intervenants :