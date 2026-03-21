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"C à vous" samedi 21 mars 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 mars 2026 223
"C à vous" samedi 21 mars 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 21 mars 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 21 mars 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Le français, 4ème langue la plus parlée dans le monde

Erik Orsenna, écrivain et membre de l'Académie française.

Cold cases : les banques d’ADN américaines bientôt au secours des enquêteurs français ?

Damien Delseny, chef du service police-justice du Parisien-Aujourd’hui en France.

Maître Didier Seban, avocat de la famille de Sabine Dumont.

20:00 C à vous, la suite

Elise Lucet, présentatrice d'Envoyé Spécial et Cash Investigation sur France 2.

Bérangère Krief, pour son spectacle "Sexe" en tournée dans toute la France et à L'Olympia du 1er au 3 octobre 2026.

Jessie Inchauspé, pour son livre « Neuf mois qui comptent pour la vie ».

Dernière modification le samedi, 21 mars 2026 16:05
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