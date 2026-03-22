"Grands Reportages" : Ma toute première fois, dimanche 22 mars 2026 sur TF1

Dimanche 22 mars à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Ma toute première fois » un document inédit réalisé par Elisa Helain.

Certaines premières fois marquent à vie. Elles font douter, grandir, vibrer, stresser, rêver... Un mélange d'émotions capable de repousser toutes les limites. Qu'elles permettent de réaliser un rêve d'enfant, d'affronter nos plus grandes peurs, de se surpasser ou de faire un bond vers l'âge adulte, ces épreuves du feu sont bien souvent inoubliables et forgent des destins.

Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi Jules, Elamine, Jean-Baptiste, Aurore et Marguerite au cours de leur saut dans l'inconnu ! Quatre parcours, quatre premières fois où stress, rebondissements et joie s'entremêlent pour le meilleur et pour le pire.

Dans l'école supérieure de danse de Cannes, l'une des meilleures du monde, les élèves préparent leur grand ballet annuel. Pour le rôle-titre, les professeurs ont sélectionné Jean-Baptiste. À 17 ans, après sept ans dans cet établissement, il va endosser pour la toute première fois, un rôle principal : Don Quichotte, ce sera lui. Le jeune homme qui vit pour la danse vise l'excellence et compte bien redoubler d'efforts pour être à la hauteur de cette opportunité. Mais entre la préparation de son BAC, les milliers de pas qu'il doit répéter entre les tableaux de danse classique et contemporaine, sans parler de la pression qu'il va devoir affronter, cette première fois sous les feux des projecteurs est le plus grand défi de sa jeune carrière. "C'est maintenant ! Et le travail, vraiment le travail, pour pas avoir de regrets...Surtout ne pas avoir de regrets !", confie le jeune danseur.

Être prêt à tout affronter... C'est l'expérience qui attend Jules, 14 ans pendant son tout premier camp d'été chez les scouts laïques. Il quitte sa famille pour la première fois pour vivre pendant deux longues semaines en communauté et en pleine nature. Au cours de son séjour en Bourgogne, près de Nuits-Saint-Georges, ce jeune citadin va partir pendant trois jours d'expédition avec ses camarades en totale autonomie, sans adulte. "J'ai envie de le faire pour apprendre à vivre avec des gens que je ne connais pas ! Mais j'ai peur du mauvais temps parce que s'il pleut ça va être horrible on va être trempés et tout ça !", raconte l'adolescent au moment de son départ. Mais pendant cette aventure, rien ne va pas se passer comme prévu !

Tout donner pour réaliser son rêve : c'est l'ambition d'Aurore et de son amie d'enfance Marguerite. Les deux jeunes femmes sont passionnées d'histoire ! Aurore collectionne depuis toute petite les livres sur l'un des lieux qui la fascine le plus : le château de Versailles. Pour son trentième anniversaire, les amis d'Aurore lui ont offert la chance d'exaucer l'un de ses vœux les plus chers : participer au grand bal organisé une fois par an au château de Versailles. Coiffure, costume, tout doit être digne du XVIIIe siècle... Aurore et son amie Marguerite doivent à tout prix éviter la faute de goût ! "On sait très bien qu'il y a toute une frange des gens qui participent à cet évènement qui sont vraiment des passionnés et pour qui c'est très important d'avoir des costumes à la bonne époque avec des supers beaux détails et tout... et on a envie d'être à la hauteur", expliquent les deux jeunes femmes, des étoiles plein les yeux.

Certaines premières fois, ont le pouvoir de changer la vie de milliers de personnes. Le docteur Elamine Gouider, fraîchement diplômé, ouvre son premier cabinet de médecin généraliste : il a fait le choix de s'installer dans un quartier populaire de la ville de Vienne, près de Lyon, où plus de 2000 habitants attendaient un docteur depuis 6 ans. "C'est important dans ma démarche de lutter contre les déserts médicaux. Ça donne plus de sens à mon exercice", précise le jeune médecin. Il va devoir gérer les imprévus et surtout l'afflux de patients...qui va l'obliger à devoir aller chercher très vite du renfort pour accueillir toute cette nouvelle patientèle.