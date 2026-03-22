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"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, nouvel épisode ce 22 mars 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 mars 2026 132
"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, nouvel épisode ce 22 mars 2026 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 22 mars 2026 sur France 2, le troisième épisode de la 13ème saison de la série documentaire "Le feuilleton des Français".

"13h15 le dimanche" est allé à la rencontre des Français pour avoir leur regard sur l’actualité. Comment vivent-ils les secousses du monde et de la politique dans leur quotidien ?

Saison 13  Épisode 3

L’hiver a été dur pour les équipes de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis avec, notamment, ces jeunes patients sous l’empire du protoxyde d’azote. En Savoie, les avalanches ont donné du fil à retordre à David et aux gendarmes de Modane.

Mais l’embellie arrive… Six mois après l’abattage de son troupeau pour cause d’épidémie, Amandine va racheter ses premières vaches, et nos jeunes ostréiculteurs de l’étang de Thau peuvent à nouveau récolter et vendre leurs huîtres, après une longue période d’interdiction.

Marie a passé trente-cinq ans chez Brandt, et aujourd’hui, elle se jette dans l’arène pour retrouver un travail.

Laurent, restaurateur, est bien décidé à défendre la qualité de l’assiette pour tous les portefeuilles. Après avoir sauvé ses restaurants avec son menu à 10 euros seulement, il ouvre une nouvelle enseigne, tout près de l’autoroute.

Se battre, ne rien lâcher, savoir s’adapter et se renouveler : ce sont les mots d'ordre des combattants de ce feuilleton.

Un feuilleton signé Clémentine Arnaud, Vincent Rochefeuille, Thomas Parnet, coordonné par Edouard Mounier.

Dernière modification le dimanche, 22 mars 2026 10:35
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