"Affaires sensibles" : L’héritage maudit des Schlumpf, dimanche 22 mars 2026 sur France 2

Dimanche 22 mars 2026 à 15:10 sur France 2 dans "Affaire sensibles", Fabrice Drouelle consacre un numéro à l'affaire Josiane Seiler, un fait divers judiciaire français marquant mêlant abus de faiblesse, manipulation psychologique et détournement d’héritage.

Comment Josiane Seiler, une femme au foyer ordinaire et mère de deux enfants, s’est-elle muée en une redoutable capteuse d’héritage, au point de faire disparaître en quelques années la fortune de la famille Schlumpf, estimée à plus de 10 millions d’euros ?

Pour ce nouveau numéro de sa collection "Les maîtres de l’arnaque", le magazine revient sur la descente aux enfers de Cléophée, jeune héritière de cette riche dynastie de l’est de la France, passée de multimillionnaire à serveuse dans un restaurant, sous l’emprise de cette femme sans scrupules.

C’est une histoire qui démarre comme un conte de fées. La jeune Cléophée naît dans une famille de riches industriels bien connue en Alsace. Les frères Fritz et Hans Schlumpf, habiles spéculateurs, ont bâti un empire textile en rachetant des filatures. Leur fierté : une collection de plus de 500 voitures de luxe aujourd’hui conservée au Musée national de l’automobile à Mulhouse.

Une mère de substitution couverte de cadeaux

A l’âge de 11 ans, Cléophée perd sa mère des suites d’un cancer. Elevée par sa grand-mère, veuve de Fritz, elle grandit entourée d’amour dans la vaste demeure familiale, et dans l’opulence. Jusqu’à ce que Josiane Seiler débarque dans sa vie.

Cette maman d’une camarade de classe se rapproche de la famille, rend des services, puis joue rapidement les mères de substitution pour la jeune Cléophée. A la mort de sa grand-mère, l’héritière à peine majeure se retrouve à la tête d’une fortune colossale. Josiane Seiler se fait offrir des cadeaux, des vêtements de luxe, des séjours dans de grands hôtels, profite de sa générosité, et bientôt de sa naïveté. Elle lui promet de dialoguer dans l’au-delà avec sa mère et sa grand-mère via des séances de spiritisme, dont les tarifs augmentent sans cesse.

Les millions s'évaporent

Puis les demandes d’argent ne passent même plus par la voyance : Cléophée doit lui remettre des enveloppes d’argent liquide, déposées dans des boîtes aux lettres ou données à de discrets intermédiaires. Sous l’emprise de cette femme diabolique, Cléophée sombre dans la dépression… et la ruine. Car au fil des ans et des enveloppes, les millions se sont évaporés.

Il faudra plusieurs années à la jeune héritière pour sortir de cette spirale infernale et oser enfin porter plainte contre celle qu’elle considérait comme une mère. Renvoyée devant la justice pour abus de faiblesse et fraude fiscale, Josiane Seiler écopera de trente mois de prison ferme et sera condamnée à rembourser 5 millions d’euros. Mais le reste de l’héritage des Schlumpf s’est définitivement envolé.

Une enquête de Roberto Garçon, Anne Rochefort et Alexandre Froment.