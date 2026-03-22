"Bonjour ! Avec vous" lundi 23 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Lundi 23 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 23 mars 2026 :

Carburants : la France doit-elle baisser immédiatement les taxes ?

Les prix de l’essence continuent d’exploser, alors quand on voit ce qui se passe chez nos voisins, on pousse un coup de gueule avec vous demain matin : pourquoi la France ne fait rien ??

Ressembler à maman, rêve ou cauchemar ?

Votre mari vous a sûrement déjà dit « Tu ressembles de plus en plus à ta mère ! » Alors ressembler à maman, rêve ou cauchemar ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous