"Les maternelles XXL" lundi 23 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 23 mars 2026 :
- Le jour où j’ai accepté l’homosexualité de mon fils
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Un peu de poésie pour les bébés prémas
- Périnée en bonne santé : entraînez-vous !
- Le féminisme a besoin des hommes
- Une césarienne tout en douceur
- Mon enfant est timide
- Guerre au Moyen-Orient : ce qu’en disent les ados
- S’il te plait, dis bonjour à la dame
- Évelyne Bouix, son enfance, sa famille.