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"Les maternelles XXL" lundi 23 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 mars 2026 122
"Les maternelles XXL" lundi 23 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Lundi 23 mars 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire lundi 23 mars 2026 :

  • Le jour où j’ai accepté l’homosexualité de mon fils

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Un peu de poésie pour les bébés prémas
  • Périnée en bonne santé : entraînez-vous !
  • Le féminisme a besoin des hommes
  • Une césarienne tout en douceur
  • Mon enfant est timide
  • Guerre au Moyen-Orient : ce qu’en disent les ados
  • S’il te plait, dis bonjour à la dame
  • Évelyne Bouix, son enfance, sa famille.
Dernière modification le dimanche, 22 mars 2026 22:53
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