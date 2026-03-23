"Ça commence aujourd'hui" lundi 23 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 23 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Un mauvais regard et tout a basculé...

Un échange de regards, rapide, presque sans importance, mais une mauvaise interprétation a suffi. La tension est montée, les mots ont dépassé la pensée, et la situation a dégénéré.

15:05 Insomnie fatale familiale : ne plus réussir à dormir et mourir…

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui ont eu affaire à des brouteurs ; des arnaqueurs en ligne, expert dans la manipulation des sentiments pour soutirer de l’argent à leurs victimes.

En ligne, Géraldine a fait la rencontre d’une personne se faisant passer pour un père célibataire. Après une période de discussion quotidienne, elle développe des sentiments amoureux, et son brouteur lui demande alors de l’argent en évoquant un problème avec son compte bancaire.

Pour contrer la solitude, le père de Bénédicte a entamé une relation virtuelle avec une personne se faisant passer pour une femme à l’étranger. Alors que Bénédicte et ses frères ont réalisé que plus de 30 000 euros avaient été envoyés à cette personne, leur père est encore aujourd’hui dans le déni, et est toujours en contact avec le brouteur.

Leslie s’est donné pour mission de traquer et pirater les brouteurs. Elle prévient et défend les victimes de ces arnaques.

Anna a été victime d’un brouteur qui se faisait passer pour un légionnaire. En couple à l’époque, elle a tout perdu : son mari, sa famille, et est aujourd’hui surendettée.