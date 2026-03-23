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"Des racines et des ailes" en Provence, du pays d’Aix à la Camargue, mercredi 25 mars 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 mars 2026 153
"Des racines et des ailes" en Provence, du pays d’Aix à la Camargue, mercredi 25 mars 2026 sur France 3

Pour ce numéro inédit du magazine "Des racines & des ailes", Carole Gaessler vous emmène en Provence, du pays d’Aix à la Camargue, pour y découvrir des projets marquants qui requièrent les savoir-faire des meilleurs artisans.

À Marseille, l’architecte Xavier David supervise les restaurations de la basilique Notre-Dame de la Garde. Exceptionnellement, nous avons pu assister au travail des doreuses… 30 000 feuilles d’or vont recouvrir « la Bonne Mère », une statue chère au cœur des Marseillais.

Aix-en-Provence est la ville de Paul Cézanne. Pour lui rendre hommage, trois sites emblématiques de la vie du « père de l’art moderne » sont en restauration. Au Jas-de-Bouffan, Pierre Laforest, l’administrateur des sites cézanniens, nous ouvrira les portes du grand salon de la bastide familiale de l’artiste. Nous assisterons à la découverte des décors inédits peints par l’artiste.

Le chef étoilé Armand Arnal est amoureux depuis vingt ans de la Camargue. Avec lui, nous irons à la rencontre des producteurs locaux qui subliment les produits du terroir : la fleur de sel, des coquillages méconnus comme le violet ou des plantes issues des prairies salées de la région.

À L’Isle-sur-la-Sorgue, nous découvrions l’une des plus anciennes manufactures de France. Jean-Louis Brun est la huitième génération à tisser des laines d’exception : cachemire, alpaga ou laine mérinos d’Arles, une laine qui avait disparu et qu’il relance avec quelques éleveurs.

Un document réalisé par Sandra Malfait.

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