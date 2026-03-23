"La grande librairie" mercredi 25 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 25 mars 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

En écho au « Quart d’heure de lecture national », "La Grande Librairie" et Augustin Trapenard consacreront une émission autour de la lecture.

Les invités de l'émission du mercredi 25 mars 2026 :

Michel Houellebecq pour son livre « Combat toujours perdant » (Flammarion)

Le romancier renoue avec son amour pour la poésie et signe un recueil de poèmes en vers et en prose. Une poésie du désenchantement qui raconte la nostalgie, la solitude et le déclin du monde moderne.

Frédéric Lo qui a mis en musique des poèmes déclamés par Michel Houellebecq dans l’album « Souvenez-vous de l’homme » (label Modulor) qui accompagne la sortie du recueil de poésie de Michel Houellebecq.

Erik Orsenna et Claire-Marie Le Guay pour leur livre « Que la joie demeure » (Albin Michel)

L’académicien et la pianiste rendent hommage à Jean-Sébastien Bach. Considéré comme le plus grand musicien de tous les temps, Bach continue à nous dire comment être vivant et prendre part à la lumière du monde.

Jean-Pierre Luminet pour son livre « Les Origines du monde » (Bouquins)

L’astrophysicien et poète livre ici une somme unique sur la quête humaine des commencements : pour la première fois, une anthologie monumentale réunit et met en perspective les grands récits cosmogoniques de toutes les civilisations et de toutes les époques.

André Velter, poète et essayiste, viendra parler de poésie et notamment de l’anthologie de poésie de Michel Houellebecq qu’il a éditée sous le titre « Non réconcilié. Anthologie personnelle 1991-2013 » (Poésie/Gallimard).