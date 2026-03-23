"C dans l'air" lundi 23 mars 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce lundi 23 mars 2026 à 17:30, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus par Caroline Roux.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 23 mars 2026, Caroline Roux reçoit Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme.

Fort de plusieurs dizaines de victoires au second tour des municipales, le Rassemblement national se félicite d’une « percée historique », même si le parti à la flamme se heurte toujours au plafond de verre dans les grandes villes comme Toulon, Nîmes ou Marseille. La semaine dernière, la formation d’extrême droite avait doublé son nombre de maires dès le premier tour, avec 24 communes glanées – dont une dizaine de sortants réélus, à l’instar de Louis Aliot à Perpignan.

Au final, le RN « multiplie par six ou par sept » son contingent d’édiles et s’apprête à envoyer « des milliers de conseillers municipaux » dans les mairies du pays, a affirmé Marine Le Pen. Parmi les principales prises de la soirée, ses candidats l’emportent notamment à Carcassonne (préfecture de l’Aude) et Castres (sous-préfecture du Tarn). Les conquêtes sont nombreuses dans sa zone de force de l’arc méditerranéen, d’Agde (Hérault) à Menton (Alpes-Maritimes), en passant par La Seyne-sur-Mer (Var). Il enregistre aussi des déconvenues dans les grandes villes, à Toulon notamment, qui semblait prenable vu l’avance de Laure Lavalette au premier tour, et, dans une moindre mesure, à Nîmes, où Julien Sanchez était lui aussi arrivé premier d’une courte tête le 15 mars.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :



Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Mathilde Siraud, rédactrice en chef du service politique du Point.

Vanessa Schneider, grand reporter au Monde.

Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondages Ipsos.

Le thème de l'émission :

Municipales : qui a gagné ? Qui a perdu ?

Au lendemain du second tour des élections municipales, les partis politiques rendent hommage à l’ex-Premier ministre socialiste Lionel Jospin, décédé ce lundi à 88 ans et, comme souvent, se proclament vainqueurs du scrutin de dimanche, le regard tourné vers 2027. Mais qui a réellement gagné ? Et quels enseignements tirer de ce scrutin ?

Plus de 50 millions de Français étaient appelés aux urnes. Pourtant, l’abstention atteint un nouveau record : 42,18 % ce dimanche, soit une hausse de plus de quatre points par rapport à 2014. Jamais, hors période de crise sanitaire, les électeurs ne s’étaient autant détournés d’un scrutin municipal. Parmi ceux qui se sont déplacés, beaucoup ont exprimé une volonté de renouveau. De nombreux maires sortants, toutes étiquettes confondues, ont ainsi été battus, notamment à Brest, Clermont-Ferrand, Avignon, Biarritz, Tulle et Pau, où l’ancien Premier ministre François Bayrou a perdu son mandat.

Le Rassemblement national échoue à conquérir des villes clés comme Marseille, Toulon et Nîmes. Son président revendique toutefois la victoire dans près de 70 communes, ainsi qu’à Nice, où son allié Éric Ciotti l’emporte face au maire sortant Christian Estrosi, qui a annoncé son retrait de la vie politique niçoise. Le parti poursuit son implantation locale, avec près de 3 000 conseillers municipaux, soit deux fois plus qu’en 2014. De quoi, sans doute, envisager la constitution d’un premier groupe au Sénat dès septembre prochain.

À Paris, où le RN n’était pas en mesure de se maintenir, la liste menée par Sarah Knafo s’était retirée pour tenter de faire perdre la gauche. Dans le même temps, la liste de Pierre-Yves Bournazel avait fusionné avec celle de Rachida Dati. Un pari qui n’a pas porté ses fruits. Emmanuel Grégoire remporte la mairie de la capitale sans alliance avec la candidate LFI Sofia Chikirou. Il rejoint l’Hôtel de Ville en Vélib’, entouré de ses soutiens. La gauche conserve également Lyon, Marseille et Lille, mais ses alliances avec La France insoumise entre les deux tours présentent un bilan contrasté, parfois perçu comme repoussoir. Les électeurs ont tranché, soit en faisant basculer certaines communes, soit en s’abstenant.

Les candidats insoumis réalisent néanmoins elles aussi de bons scores en décrochant les villes de Roubaix, Le Tampon (à La Réunion), Vénissieux, ainsi que Saint-Denis et La Courneuve en Île-de-France.

Du côté des écologistes, la dynamique de 2020 ne se confirme pas. Si Lyon, Tours et Grenoble restent entre leurs mains, plusieurs villes basculent : Strasbourg, Besançon, Poitiers et Bordeaux, où le parti présidentiel s’impose pour la première fois, à la faveur du retrait de dernière minute du candidat sans étiquette Philippe Dessertine.

Édouard Philippe, à la tête du parti Horizons, jouait une partie importante. Réélu au Havre, il conserve son ancrage local et peut désormais se projeter vers l’élection présidentielle. Chez Les Républicains, Bruno Retailleau salue pour sa part un résultat qui place son camp en tête en nombre d’élus et de voix.

Sur le terrain, si la gauche conserve les grandes métropoles, la droite progresse dans de nombreuses villes moyennes et amorce une recomposition. Dans le tumulte de l’entre-deux-tours, un rapprochement, encore embryonnaire, s’est dessiné entre la droite et l’extrême droite. À Paris, la candidate zemmouriste s’est retirée en faveur de Rachida Dati, qui a évoqué des « convergences ». Ailleurs, le RN a apporté un soutien direct ou indirect à plusieurs candidats LR. Chez une partie de l’électorat de droite, le mot d’ordre semblait être désormais "tout sauf LFI", comme on disait autrefois "tout sauf le FN".

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