"28 minutes" lundi 23 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 23 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 23 mars 2026 :



Alain Finkielkraut : face à la modernité, un penseur tourmenté et "intranquille"

L’écrivain, philosophe et membre de l’Académie française, Alain Finkielkraut, a fait paraître le 22 janvier “Le cœur lourd” aux éditions Gallimard. Ce nouveau livre, sous la forme d’une conversation avec le directeur délégué de la rédaction du Figaro, Vincent Trémolet de Villers, reprend les grands thèmes qui ont jalonné sa vie. La langue française, le judaïsme, l’identité, l’État d’Israël, ou encore la question de la modernité sont abordés sous un angle intime.

Alain Finkielkraut, qui se définit aujourd’hui comme un "conservateur-libéral-socialiste", est l'invité d'Élisabeth Quin.

Élections municipales : la démocratie abîmée ou renforcée ?

Quels enseignements faut-il tirer du second tour des élections municipales ? La grande gagnante de la journée du 22 mars est l’abstention, estimée à hauteur de 42%. Certaines tendances politiques se dessinent : le Rassemblement national s’enracine dans les villes moyennes mais sa stratégie a échoué dans des plus grosses villes comme Toulon ou Marseille, à l’exception de Nice. Les Républicains ont remporté des villes symboliques comme Clermont-Ferrand, socialiste depuis 1945, mais la gauche conserve des villes majeures comme Paris, Marseille, Nantes, Rennes, ou encore Lille. La France insoumise gagne Roubaix après avoir obtenu Saint-Denis au premier tour, mais subit plusieurs défaites sur le territoire.

Au Cambodge, une statue millénaire de Shiva a été restaurée après avoir été brisée en 10 000 fragments : l’occasion pour Xavier Mauduit de nous raconter son histoire.

Marie Bonnisseau évoque le destin de l'explorateur français Raymond Maufrais, disparu en 1950 lors d’une expédition dans la jungle en Guyane, qui vient officiellement d'être déclaré mort.