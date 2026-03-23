"C à vous" lundi 23 mars 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 23 mars 2026 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 23 mars 2026 :

18:55 C à vous

Mort de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, enseignements des municipales à un an de la présidentielle…



Alain Duhamel, éditorialiste.

20:00 C à vous, la suite

Eddy de Pretto et Maud Le Pladec pour leur spectacle « Lonely Club » qu’il jouera le 26 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon et les 17 & 18 juillet au Grand Palais à Paris.

Benjamin Lavernhe et Suliane Brahim pour la pièce de théâtre « Le Cid » au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris.

Et dans la cuisine de C à vous cette semaine : Justin Merle.