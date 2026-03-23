"Les maternelles XXL" mardi 24 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 23 mars 2026 :
- Je n’ai pas aimé mon bébé tout de suite
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Une visite contée au musée…
- Méningite : ce qu’il faut savoir
- Le journal d’une sage-femme
- Favoriser l’accès aux grandes écoles d’art à tous
- Mon ado veut sortir seul, comment gérer ?
- Tu es né en quelle année ?
- Les pièges à la caisse du supermarché
- Souvenirs et confidences d’une humoriste