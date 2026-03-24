"Ça commence aujourd'hui" mardi 24 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 24 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Pourquoi ont-elles choisi de ne pas avoir d'enfants ?

Est-ce qu'on peut être une femme heureuse sans être maman ? Pour beaucoup, la réponse est oui. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes décident de ne pas avoir d'enfants. Ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas les petits, mais parce qu'elles ont d'autres envies : voyager, réussir leur carrière, ou simplement profiter de leur liberté sans contraintes.

Faustine Bollaert donne la parole à celles qui ont osé dire non. Elles racontent leurs raisons et pourquoi elles se sentent parfaitement bien comme ça.

15:05 Elles ont tout fait pour avoir un bébé, pourtant rien ne s'est passé comme prévu quand il est arrivé...

Faustine Bollaert reçoit des invités qui ont tout tenté pour concevoir un bébé, mais dont le parcours ne s'est pas déroulé comme ils l'avaient espéré.

Cindy Fabre, ex-miss France, nous raconte son parcours en PMA et le temps qu'il lui a fallu pour tisser un lien avec son bébé suite aux différents traumatismes vécus pendant sa grossesse.

Laura a eu très jeune un désir d'enfant, tandis que Thomas, son conjoint, était infertile. Ils ont donc dû faire appel également à la PMA et au don de sperme. Malheureusement, tout comme Cindy, Laura n'a pas eu de connexion immédiate avec son bébé et a vécu une difficile dépression du post-partum.

Suite à l'annonce d'une endométriose, Margaux traverse des années de PMA et vit, elle aussi, une dépression et des phobies d'impulsion après la naissance de son tout petit.

La dépression post-partum est un trouble grave de l'humeur qui concerne 16,7 % des femmes deux mois après leur accouchement.