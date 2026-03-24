"28 minutes" mardi 24 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 24 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 24 mars 2026 :



Le vivant est menacé mais, bonne nouvelle, on peut encore le sauver !

Il y a 445 millions d’années, une période glaciaire intense provoque la première extinction de masse. Depuis, quatre autres ont eu lieu. Selon la chercheuse en biologie évolutive Tatiana Giraud, nous n’allons pas encore vers une sixième extinction, mais la biodiversité est en danger car de nombreuses espèces disparaissent à "une vitesse inouïe". Dans "La biodiversité en infographies. L’urgence du vivant : comprendre pour agir" (éditions Tana), elle propose de penser la biodiversité comme un système d’interactions dynamiques, c’est-à-dire que ce qui touche une espèce a des effets sur les autres.

Guerre au Moyen-Orient : les monarchies du Golfe condamnées à faire le dos rond ?

Depuis le début de la guerre en Iran, les monarchies du Golfe sont ciblées quasi quotidiennement par des tirs iraniens sur leurs infrastructures énergétiques. Le régime menace d’aller encore plus loin en ciblant les centrales électriques au Koweït ou encore les usines de dessalement d’eau de mer au Qatar. La République islamique justifie ses attaques par le fait que ces pays accueillent sur leur sol des bases militaires américaines, mais elle espère aussi, en s’attaquant à leurs ressources économiques, qu’ils feront pression sur leur allié américain. Pour l’instant, les pétromonarchies ne ripostent pas. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères saoudien, à l’issue d’une réunion à Riyad avec ses homologues, a cependant averti que la patience de son pays "n’est pas illimitée".

Xavier Mauduit revient sur l’accord commercial signé entre l’Union européenne et l’Australie.

Marie Bonnisseau nous raconte l’histoire d’un “arbre cupidon”, en Allemagne, qui serait responsable d’une centaine de mariages depuis le XIXe siècle.