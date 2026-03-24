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"C ce soir" mardi 24 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 mars 2026 152
"C ce soir" mardi 24 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 24 mars 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 24 mars 2026 :

Union des droites  La fin du tabou ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Thomas Legrand, éditorialiste à Libération.

Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match.

Pauline de Saint Remy, directrice de la rédaction de Politico.

Jacques de Saint Victor, historien du droit

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe.

Eric Fottorino, journaliste.

Dernière modification le mardi, 24 mars 2026 19:05
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