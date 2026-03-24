"Les maternelles XXL" mercredi 25 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 25 mars 2026 :
- Veuve et enceinte, j’ai tenu bon grâce à mes enfants
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Pour le corps, tout est bon dans la natation…
- Grossesse et post-partum : zéro alcool !
- Bébés placés : leur vie à la pouponnière
- Mère et maire à la fois !
- Bien choisir sa poussette naissance
- Passion poulet Crousty chez les ados !
- Ces mots d’enfants qui nous régalent !
- Yaël Naïm, son enfance, ses enfants…