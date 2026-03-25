"Ça commence aujourd'hui" mercredi 25 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 25 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Automutilation : pourquoi gèrent-elles leurs émotions en se blessant ?

Derrière des sourires se cachent parfois des douleurs invisibles. Une souffrance difficile à dire, impossible à partager… alors certaines la transforment en gestes, en marques sur leur propre peau.

L’automutilation reste un sujet tabou, souvent incompris. Pourquoi ces jeunes filles en viennent-elles à se blesser pour apaiser leurs émotions ? Que cherchent-elles à exprimer à travers ces actes ? Et surtout, comment les aider à sortir de ce cercle de douleur ?

15:05 Rituels, compulsions, pensées obsédantes : ces TOCS qui leur gâchent la vie

Les TOCS, un sujet dont on parle très peu, un sujet tabou, mais qui peut pourtant empoisonner le quotidien.

Faustine Bollaert accueille trois femmes souffrant de TOCS sur le plateau.

Grandissant dans un environnement complexe, Jeanne a commencé à développer des TOCS au début de l'adolescence. Des TOCS tous liés à l'hygiène qui ont commencé à lui gâcher la vie. Jeanne a eu jusqu'à 99 rituels !

Depuis l'enfance, Pauline souffre de TOCS d'hygiène et d'organisation. À la moindre contrariété, Pauline déclenche le besoin de recommencer sa vie à zéro, ce besoin de renouveau passe par de nombreux rituels.

Suite à du harcèlement scolaire, Nolwenn a développé un TOC de punition : la trichotillomanie. Elle s'arrache les cils et les sourcils et ne peut s'en empêcher.

