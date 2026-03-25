"C dans l'air" mercredi 25 mars 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 25 mars 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 25 mars 2026, Caroline Roux reçoit Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial de l’Institut Montaigne, auteur du livre « Le Triangle des passions du monde, comprendre le chaos qui vient », aux éditions Robert Laffont.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d’état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l’OTAN.

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris.

Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Samantha de Bendern, chercheuse associée au Conflict Studies Research Centre, spécialiste des questions de défense.

Le thème de l'émission :

Que se passe-t-il au détroit d’Ormuz ? Depuis plusieurs jours, les signaux sont contradictoires. Après avoir repoussé son ultimatum à vendredi, Donald Trump affirme désormais mener des négociations avec l’Iran. Un plan de paix en quinze points aurait même été transmis à Téhéran par l’intermédiaire du Pakistan.

De son côté, l’Iran évoque une réouverture partielle du détroit aux « navires non hostiles », mais n'a pas confirmé la moindre négociation. Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien a même démenti en bloc, tandis que la marine iranienne a indiqué avoir tiré, ce mercredi, des missiles de croisière en direction du porte-avions américain Abraham Lincoln.

En parallèle, la presse américaine rapporte un renforcement militaire progressif des États-Unis dans la région. Depuis plusieurs jours, d’importantes quantités de matériel et des effectifs significatifs sont acheminés vers le Moyen-Orient. Deux navires d’envergure — l’USS Tripoli (assaut) et l’USS New Orleans (débarquement) — font route vers les côtes iraniennes, ainsi que 2 200 Marines de la 31e unité expéditionnaire, basée au Japon, et 2 000 soldats de la 82e division aéroportée. Un symbole fort : cette unité d’élite avait été parmi les premières déployées en Normandie le 6 juin 1944.

La majorité de ces forces devrait arriver vendredi dans la zone de responsabilité du Centcom, le commandement central américain chargé du Moyen-Orient. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent, mais le conflit se joue aussi en ligne. Selon Bloom, entre 30 et 40 % des contenus liés au conflit diffusés sur les réseaux sociaux présentent des signes de manipulation, souvent liés à l’usage de l’intelligence artificielle : images satellites altérées, photos ou vidéos générées, ou encore détournées d’anciens conflits.

« On est face à une guerre de l’information d’une ampleur inédite », analyse Bloom, une start-up spécialisée dans l’analyse des réseaux.

Les États-Unis se préparent-ils à un déploiement terrestre pour sécuriser le détroit d’Ormuz ? Quel rôle pourrait jouer la 82e division aéroportée ? Et comment se structure cette guerre de l’information sur les réseaux sociaux ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.