"28 minutes" mercredi 25 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 25 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 25 mars 2026 :



Racisme en politique

Élu à la mairie de Saint-Denis le 15 mars dernier, Bally Bagayoko, a évoqué sa ville comme celle “des rois et du peuple vivant”, lors d’une interview sur LCI. Sur les réseaux sociaux, une séquence tronquée de cette intervention a circulé, lui attribuant la formule de “ville des Noirs”. Cet incident n’est pas isolé, d’autres élus comme Kofi Yamgnane ou Christiane Taubira ont subi ce même traitement raciste par le passé.

Auteur d’une tribune dans “Le Nouvel Obs” sur la fake news concernant Bally Bagayoko, Dominique Sopo, président de SOS Racisme, est l'invité d'Élisabeth Quin.

L'Italie dit "non" à la réforme Meloni

Le 23 mars, les Italiens ont voté “non”, à 54 %, lors d’un référendum sur la réforme du système judiciaire, portée par la cheffe du gouvernement d'extrême droite, Giorgia Meloni. Le taux de participation de près de 60 % est particulièrement élevé pour ce type de vote. Cette réforme est une proposition emblématique de la droite italienne depuis les années 1990 et Giorgia Meloni en avait fait l’un des points majeurs de son programme à son arrivée au pouvoir en 2022. Derrière la volonté de séparer les fonctions de juge et de procureur, mais aussi de modifier leur organe de contrôle, l’opposition y a vu une volonté du gouvernement d’affaiblir un contre-pouvoir jugé essentiel. Ce vote s’est ainsi transformé en plébiscite pour ou contre Giorgia Meloni. Au pouvoir depuis quatre ans, elle a déjà affirmé qu’elle ne démissionnerait pas.

Xavier Mauduit revient sur la visite surprise de Donald Trump de Graceland, la maison d’Elvis Presley, pour nous raconter l’histoire de la demeure du “King”.

Marie Bonnisseau s’intéresse à un moteur de recherche qui transforme n’importe quel texte en jargon Linkedin, auto-valorisant, optimiste et truffé de hashtags.