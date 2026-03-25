"C ce soir" mercredi 25 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 25 mars 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 25 mars 2026 :

Guerre au Moyen-Orient • Trump mis en échec ?

Au 26ème jour de la guerre en Iran, les bombes continuent à pleuvoir ; les déclarations des uns et des autres s’enchaînent et personne ou presque n’y comprend plus rien. Alors que la presse évoque un plan de paix américain en 15 points, Téhéran dément toute négociation en cours avec Washington… Un jeu de dupes, des signaux contradictoires que nous allons tenter de démêler.

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Farid Vahid, co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean-Jaurès.

Pierre Haski, journaliste, éditorialiste géopolitique à France Inter, président du conseil d'administration de Reporters sans frontières (RSF).

Camille Lons, directrice adjointe du bureau de Paris du Conseil européen pour les relations internationales (ECFR).

Jean-Pierre Perrin, journaliste, ancien grand reporter à Libération.

Aysegul Sert, journaliste, professeure affiliée à l'École de journalisme de Sciences Po.