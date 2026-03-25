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"Bonjour ! Avec vous" jeudi 26 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 mars 2026 184
"Bonjour ! Avec vous" jeudi 26 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Jeudi 26 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 26 mars 2026 :

Prix des carburants : limitez-vous vos déplacements ?

Le présentateur d’AUTOMOTO Jean-Pierre Gagick sera là pour répondre à toutes vos questions pour faire baisser la note ! Écoconduite, pression des pneus...

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Faut-il rallumer la lumière la nuit ?

C'est la première annonce du nouveau maire de Bordeaux, même chose à Clermont. Faut-il revenir sur cette mesure écolo d'éteindre l'éclairage public la nuit ?

Mort de Loana, icône de la télé-réalité

Christophe Beaugrand reviendra sur le destin de Loana, cette icône de la télévision qui cachait en elle une immense tristesse.

Dernière modification le mercredi, 25 mars 2026 21:13
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