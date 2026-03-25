"Les maternelles XXL" jeudi 26 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 26 mars 2026 :
- Mes jumelles, sauvées in utero
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Préparation à la parentalité : les papas aussi !
- Les troubles du comportement alimentaire
- Le tour du monde du sommeil des enfants
- En maternelle, un spectacle pour prévenir les violences
- Parents faites-vous confiance !
- Velcro kid : la tendance des enfants « pot de colle »
- Les jouets préférés de mes enfants
- La chanson, une passion depuis l’enfance