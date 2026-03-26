"Ça commence aujourd'hui" jeudi 26 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 26 mars 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 À 42 et 48 ans, comment parviennent-ils à avancer depuis la mort de leur femme ?

C’est un séisme silencieux, un basculement que l’on n'anticipe jamais aussi tôt. Du jour au lendemain, ils ont perdu celle qui partageait leur vie et se sont retrouvés seuls pour diriger le navire familial, avec le vide pour seul compagnon de route. Les invités de Faustine Bollaert racontent leurs doutes, les étapes douloureuses, mais surtout leur incroyable résilience.

15:05 Secte : une enfance hors normes

En France, environ 1000 enfants par an sont victimes d’un accident vasculaire cérébral. Dans cette émission, Faustine Bollaert reçoit des invités dont la vie a basculé suite à un AVC avant l’âge de 16 ans.

Camille a fait un AVC pédiatrique à l’âge de sept ans. En allant se coucher un soir, elle est prise d’un violent mal de tête avant de perdre connaissance et d’être transportée à l'hôpital en hélicoptère pour être prise en charge. Ses parents racontent l’angoisse qu’ils ont vécue et tout le chemin parcouru pour Camille.

Baptiste a quant à lui fait un AVC à quatorze ans alors qu’il était en cours de sport au collège. Après avoir passé 10 jours dans le coma, il a dû passer deux ans en rééducation intensive pour réapprendre à parler, à lire, à écrire et à marcher. Aujourd’hui diplômé, il peine à trouver un emploi à cause de son aphasie. Mais le plus difficile reste pour lui la solitude qui lui pèse énormément.

Marie n’avait que 16 ans lorsqu’elle a également été victime d’un AVC durant un entraînement de basket. À l'hôpital, on lui apprend qu’elle vivait avec un angiome non détecté depuis sa naissance, caractérisé par une anomalie des vaisseaux sanguins et aggravé par la pratique sportive intensive. Depuis, elle a dû réapprendre les gestes du quotidien, notamment en favorisant son bras gauche à la place du droit.

Ben est venu pour témoigner de l’AVC périnatal dont a été victime son fils Milo, aujourd’hui âgé de trois ans. Invisibles pendant près d’un an, Ben et sa femme n’ont pu se rendre compte des symptômes que lorsque Milo a commencé à présenter des difficultés pour se déplacer.