"Envoyé Spécial" jeudi 26 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

Jeudi 26 mars 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 26 mars 2026 :

Laits infantiles : du poison dans les biberons ?

Depuis début janvier 2026, les rappels de laits infantiles se succèdent en France, semant l’inquiétude chez de nombreux parents. "Envoyé spécial" est allé à la rencontre de familles confrontées à des boîtes de lait rappelées, suspectées d’avoir été contaminées par la toxine céréulide. Trois bébés sont décédés et aujourd’hui encore, les circonstances exactes de leur mort restent entourées de nombreuses questions. Dans ce reportage, les familles racontent leur combat pour obtenir des réponses, épaulées par des associations qui les accompagnent dans leurs démarches, alors que plusieurs plaintes ont été déposées et que cinq enquêtes judiciaires sont désormais ouvertes.

Au-delà des témoignages, "Envoyé spécial" tente de comprendre comment une telle contamination a pu se produire. L’enquête se mène aussi en Europe, auprès des autorités et des acteurs du secteur, pour éclairer les zones d’ombre de cette crise. Elle jette également un coup de projecteur sur le lait infantile, un produit complexe à la production industrielle souvent opaque.

Un reportage de Sonia Sadone, Guillaume Marque et Antonin Benard.

Bergerac, la ville qui ne fait plus d'enfants

Une petite révolution démographique vient de se produire : pour la première fois, on enterre plus qu’on accouche dans notre pays. La France a-t-elle perdu le goût des enfants ? À Bergerac, en Dordogne, une des villes de France au taux de natalité le plus bas, les courbes se sont croisées il y a déjà plus de quarante ans. Les classes se vident, les Ephad grossissent, les poussettes se font rares et la ville de Cyrano prend l’allure de laboratoire : et si elle était la préfiguration de la France de 2050 ?

Maison d’hôtes réservée aux adultes, couples préférant les sorties en amoureux aux cris des nourrissons... les bambins sont-ils passés de mode ? En arpentant les rues de cette ville de 27 000 habitants, des festivités du carnaval à la sortie des écoles en passant par les rayons bébé de la pharmacie, cette immersion révèle une réalité plus complexe : ce n’est pas seulement que les habitants de Bergerac font moins d’enfants, c’est surtout qu’ils sont de moins en moins nombreux en âge d’en faire.

Un reportage d'Arnaud Muller, Basile Carré-Agostini et Ségolène Hanotaux / Toc Toc productions.

Corée du Sud : un pays en mal d'enfants

À l’heure où la France commence à s’inquiéter de la baisse de sa natalité, "Envoyé spécial" part en Corée du Sud, le pays au monde qui fait le moins d’enfants : 0,75 par femme en 2024, bien en dessous des 2,1 nécessaires au renouvellement des générations. Quelles sont les conséquences d’une telle chute des naissances ? Au-delà des premiers signes visibles – maternités à l’abandon, écoles maternelles transformées en maisons de retraite –, c’est tout un pays qui craint de disparaître.

Y aura-t-il encore demain des travailleurs pour faire tourner l’économie ? Des soldats pour faire face au menaçant voisin nord-coréen ? Subventions, formations dans les écoles, speed-dating : partout en Corée du Sud, entreprises et pouvoirs publics se mobilisent pour tenter à tout prix de relancer la natalité.

Un reportage d'Alice Gauvin, Swanny Thiébaut, Kim Ah-ram et Vincent Gobert.

Data centers : les cathédrales du numérique

Ils sont aussi inaccessibles qu’indispensables à notre quotidien numérique. Derrière chacun de nos e-mails, de nos photos partagées et de nos requêtes d’intelligence artificielle se cachent les data centers, véritables usines du cloud. La moitié d’entre eux se trouvent aux Etats-Unis, notamment en Virginie, dans la "Data Center Alley" où transite une part majeure du trafic internet mondial. Pour cette enquête, "Envoyé spécial" a obtenu une autorisation exceptionnelle : filmer à l’intérieur du plus grand data center au monde, dans le désert du Nevada, une première pour une équipe de télévision. Ces cathédrales du numérique se multiplient à une vitesse inédite et concentrent des enjeux économiques, stratégiques et environnementaux majeurs.

Au Texas, l’équipe suit Clayton, un éleveur frappé par la sécheresse qu’il attribue à l’éclosion des data centers autour de son ranch. L’enquête se poursuit en Pennsylvanie, où Microsoft finance la remise en service de la centrale nucléaire de Three Mile Island, arrêtée depuis 2019, pour alimenter des data centers situés à plus de 300 kilomètres. Une décision qui ravive la colère d’habitants marqués par le plus grave accident nucléaire civil de l’histoire américaine, survenu sur ce site en 1979. Un voyage inédit dans les coulisses des centres de données américains, là où se joue en grande partie la révolution industrielle du XXIe siècle.

Un reportage de Sandrine Mary, Alexis Orand, Manuel Odinet et Benoît Sauvage / Redwood Production.