"C dans l'air" jeudi 26 mars 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 26 mars 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 26 mars 2026, Caroline Roux reçoit Carl Meeus, rédacteur en chef au Figaro Magazine.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Philippe Geoffron, directeur du Centre de Géopolitique de l'énergie.

Richard Werly, éditorialiste international pour Blick.ch.

Sylvie Matelly, directrice de l’institut Jacques Delors.

Le thème de l'émission :

Choc ou pas choc ? Alors que la guerre se poursuit au Moyen-Orient, les prix des hydrocarbures s'envolent et placent l’économie mondiale sous pression. L’Asie est particulièrement affectée, l’essentiel de ses approvisionnements en pétrole et en gaz passant jusqu’alors par le détroit d’Ormuz. Face au risque de pénurie, plusieurs pays décrètent l’état d’urgence énergétique et prennent des mesures d’urgence : rationnement du carburant, semaine de quatre jours, passage au télétravail, enseignement en ligne, arrêt de l’éclairage public, limitation des climatisations…

Les autorités du Sri Lanka ont même prévenu leur population : les réserves de carburant et de gaz du pays ne permettront de tenir que six semaines environ.

Dans ce contexte, mardi 24 mars, le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, a affirmé devant l’Assemblée nationale : nous faisons face « à un nouveau choc pétrolier » et « si ce choc énergétique devait se prolonger au-delà de quelques semaines, la crise pourrait se diffuser à l’ensemble de l’économie et prendre une dimension plus systémique ». Mais le lendemain, le ministre a finalement dit « regretter » ses propos, précisant que le terme « choc pétrolier » « s’appliquait dans [ses] mots à la situation internationale et en aucun cas à la situation française ».

Face à l’envolée des prix du pétrole et du gaz, « aucune mesure globale ne sera efficace », a jugé de son côté le Premier ministre lors du débat sur la guerre au Moyen-Orient organisé, mercredi 25 mars, à l’Assemblée nationale, tandis que les députés d’opposition réclament une baisse de la fiscalité ou un blocage des prix. Cela reviendrait à « dépenser l’argent du contribuable pour financer l’économie fossile de pays lointains dont nous sommes dépendants », a-t-il expliqué. Le gouvernement a, en revanche, décidé de mettre en œuvre des mesures de soutien sectorielles, notamment pour soulager la trésorerie des transporteurs et des pêcheurs. Nos journalistes sont allés à la rencontre de plusieurs d’entre eux dans le Finistère. Ils dénoncent des « mesurettes » face à une « hausse du coût du carburant de 80 % » qui impacte directement les salaires.

De nouvelles mesures gouvernementales devraient être détaillées lundi.

Richard Bookstaber, économiste américain ayant prédit le krach de 2008, tire lui aussi la sonnette d’alarme. Selon lui, l’économie mondiale pourrait être confrontée à une crise d’une ampleur inédite. Il nous a accordé une longue interview.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.