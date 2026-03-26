"28 minutes" jeudi 26 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 26 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 26 mars 2026 :



Le documentaire oscarisé qui témoigne de la propagande russe dans les écoles depuis la guerre en Ukraine

Oscar du meilleur documentaire 2026, “Mister Nobody contre Poutine” de Pavel Talankin nous plonge, avec des images inédites, dans une école de l'Oural, en Russie. Professeur vidéaste de l'école, il documente la jeunesse russe depuis le 24 février 2022. Les couloirs se transforment en lieux de propagande : consignes patriotiques, entraînements au maniement des armes, diffusion d’images de la guerre…

Pavel Talankin l'invité d'Élisabeth Quin. Son documentaire est disponible sur arte.tv

États-Unis : la condamnation de Meta et Google pour mise en danger des mineurs menace-t-elle les géants de la tech ?

Cette semaine aux États-Unis, Meta, la maison mère de Facebook et d’Instagram, a été condamnée à deux reprises dans le cadre de procès liés aux dangers des réseaux sociaux pour les mineurs. La multinationale a été condamnée une première fois à 375 millions de dollars de dommages et intérêts par un tribunal de Santa Fe, puis une seconde fois, à Los Angeles, à 6 millions de dollars, aux côtés d’Alphabet, propriétaire de YouTube. Dans la loi américaine, les plateformes sont exonérées de responsabilité concernant les contenus mis en ligne par les utilisateurs. Au lieu de s’attaquer aux contenus, les plaignants ont dénoncé la conception même des applications et la dépendance qu’elles engendrent, en particulier sur les mineurs, sans les alerter des dangers. Meta a déjà annoncé faire appel de ces décisions. Des milliers d’autres plaintes du même type sont en attente aux États-Unis.

Xavier Mauduit nous raconte l’histoire de d’Artagnan alors qu’un squelette, découvert aux Pays-Bas, pourrait être le sien.

Marie Bonnisseau revient sur la traversée de la capitale en Vélib effectuée par Emmanuel Grégoire le soir de son élection à la mairie de Paris.