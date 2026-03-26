"C ce soir" jeudi 26 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 26 mars 2026 à 22:55 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 26 mars 2026 :

Guerre au Moyen-Orient • La grande malédiction ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Ofer Bronchtein, président du Forum International pour la Paix.

Valérie Zenatti, écrivaine.

Ziad Majed, politiste franco-libanais

Rima Abdul Malak, directrice du quotidien L’Orient-Le Jour, ministre de la Culture (2022-24)

Diane Mazloum, écrivaine franco-libanaise.