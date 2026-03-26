"Bonjour ! Avec vous" vendredi 27 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire vendredi 27 mars 2026 :
Quelle heure voulez-vous garder toute l'année ?
Dans la nuit de samedi à dimanche, nous passerons à l'heure d'été. Si on arrête, vous préférez qu’on reste à l'heure d'hiver ou l'heure d'été ?
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous