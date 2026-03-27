Sommaire de "50' Inside" samedi 28 mars 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 28 mars 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

À la une • La disparition de Loana.

Actu • La Foire du Trône.

En coulisses • Le dîner le plus prestigieux de l'année à Monaco.



Le portrait • Confidences de Laure Manaudou.



La Story • J’irais où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Miami, sous le soleil de la Floride.

Qui sont ces Français qui s’y sont installés pour vivre leur rêve américain ? Quels défis doivent-ils relever pour s’y faire une place ?