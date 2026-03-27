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Sommaire de "50' Inside" samedi 28 mars 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 27 mars 2026 127
Sommaire de "50' Inside" samedi 28 mars 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 28 mars 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

À la une La disparition de Loana.

Actu La Foire du Trône.

En coulisses Le dîner le plus prestigieux de l'année à Monaco.

Le portrait Confidences de Laure Manaudou.

La Story  J’irais où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Miami, sous le soleil de la Floride.

Qui sont ces Français qui s’y sont installés pour vivre leur rêve américain ? Quels défis doivent-ils relever pour s’y faire une place ?

Dernière modification le vendredi, 27 mars 2026 09:06
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