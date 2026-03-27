Sommaire de "50' Inside" samedi 28 mars 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
À la une • La disparition de Loana.
Actu • La Foire du Trône.
En coulisses • Le dîner le plus prestigieux de l'année à Monaco.
Le portrait • Confidences de Laure Manaudou.
La Story • J’irais où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Miami, sous le soleil de la Floride.
Qui sont ces Français qui s’y sont installés pour vivre leur rêve américain ? Quels défis doivent-ils relever pour s’y faire une place ?