"C dans l'air" vendredi 27 mars 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 27 mars 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 27 mars 2026, Aurélie Casse reçoit Pouria Amirshahi, Franco-iranien, député groupe Écologiste et Social de Paris.

Alors quelle place la France peut-elle occuper dans le conflit Moyen-Orient ? Pourquoi est-elle parfois accusée de double-standard dans le respect du droit international ? Et puis la France fait face aussi aux conséquences économiques de la guerre en Iran. Avec les prix de l’énergie qui augmentent, le gouvernement refuse de mettre en place des aides généralisées. Le ministre de l’Économie Roland Lescure doit annoncer ce soir des aides ciblées pour les secteurs les plus touchés. Autre conséquence de la guerre : écologique cette fois-ci. Les sites pétroliers détruits polluent durablement la région et la guerre génère plusieurs millions de tonnes de gaz à effet de serre. L’enlisement dans ce conflit met aussi en lumière nos dépendances aux énergies fossiles.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le thème de l'émission :

Thème du jour en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

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