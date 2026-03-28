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"13h15 le samedi" : Le rêve d'Arsène, un modèle de résilience, ce 28 mars 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 193
"13h15 le samedi" : Le rêve d'Arsène, un modèle de résilience, ce 28 mars 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 28 mars 2026 sur France 2, la rencontre avec Arsène qui est devenu paraplégique à la suite d'une grave chute. Après plusieurs mois en rééducation, il s'est construit une nouvelle vie autour de sa passion de toujours, le ski.

À l’été 2024, Arsène a 18 ans et l’avenir devant lui. Il a obtenu son bac, décroché son permis de conduire et s’apprête à intégrer une formation aux métiers de la montagne, lui, le skieur de compétition.

Mais le 24 juillet, sa vie bascule. Dans le centre d’accrobranche où il est moniteur pendant les vacances, Arsène fait une chute de 15 mètres de haut. Opéré en urgence, il est placé en soins intensifs. Alexandra et Thierry, ses parents, retiennent leur souffle.

Un modèle de résilience

A son réveil, le verdict tombe : paralysie totale des membres inférieurs. Arsène ne pourra plus jamais marcher. En quelques minutes, sa vie s’effondre.

Débute alors pour lui un combat que les équipes de "13h15 le samedi" ont suivi au long cours. Un parcours hors norme et un modèle de résilience car malgré l’accident, Arsène n’a pas abandonné son rêve : retrouver la montagne, la neige et les sensations de glisse…

Un reportage signé Léa Barracco, Clément Voyer et Guillaume Salasca / Nania Films.

Dernière modification le samedi, 28 mars 2026 11:00
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