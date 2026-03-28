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"Grands reportages" : Ils donnent une seconde vie aux églises, samedi 28 mars 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 204
"Grands reportages" : Ils donnent une seconde vie aux églises, samedi 28 mars 2026 sur TF1

Samedi 28 mars 2026 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Ils donnent une seconde vie aux églises » un document inédit réalisé par Émilie Refait.

Monastères, abbayes, églises, chapelles… La France compte pas moins de 100 000 édifices religieux, dont 40 000 directement à la charge des communes. Des bâtiments centenaires très coûteux à entretenir, et souvent désertés par la vie religieuse. Certains maires ont donc décidé de leur trouver une nouvelle vocation, car près de 5 000 édifices religieux sont menacés de destruction d’ici 2030.

Pendant plus d’un an une équipe de "Grands Reportages" a suivi ces chantiers hors normes qui redonnent vie aux églises.

À Nice, l’ancien couvent de la Visitation, déserté par les sœurs visitandines en 1987, devient un hôtel de luxe. Un chantier titanesque puisque Valéry, entrepreneur spécialisé dans les hôtels haut de gamme, investit 100 millions d’euros pour réhabiliter ce bâtiment classé aux monuments historiques. La dernière survivante du couvent, Sœur Marie Chantal, se souvient de la vie cloîtrée et de l’humilité des religieuses. Un contraste saisissant avec la modernité de l’hôtel.

À Montpellier, le couvent des Ursulines, en plein centre-ville, est transformé en école publique. Jade Li-Yu-Ho, architecte de 28 ans, supervise ce chantier patrimonial, son premier projet majeur. Le futur directeur et les enseignants se réjouissent d’accueillir les enfants dans ce bâtiment historique tout en préservant son passé

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