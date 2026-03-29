"90' Enquêtes" : Homejacking et vols avec violence, enquête sur ces nouvelles menaces sur TMC mardi 31 mars 2026

Mardi 31 mars 2026 à 21:25, Tatiana Silva présentera sur TMC un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" consacré aux nouvelles menaces que sont le homejacking et les vols avec violence.

L'animateur Christophe Beaugrand, la chanteuse Vitaa, Bruno Guillon, le chef Jean-François Piège ou encore l'influenceur Greg Yega, alias "Bebew"... mais aussi de nombreux anonymes.

De plus en plus de Français sont victimes de home-jacking. Contrairement aux cambriolages classiques, ces vols sont d'une violence particulièrement inquiétante : les victimes sont agressées, ligotées, menacées et séquestrées pour révéler les codes d'un coffre-fort ou l'emplacement d'objets de valeur.

Pourquoi un tel déferlement de brutalité ? Qui sont ces "home-jackers" parfois sans pitié ? Comment les forces de l'ordre se mobilisent-elles face à cette recrudescence de vols ?

Qu'il s'agisse de célébrités ou d'anonymes, toutes les victimes en ressortent profondément traumatisées, un choc qui bouleverse également certains enquêteurs.

Exceptionnellement, les caméras de 90' Enquêtes ont suivi les investigations du groupe "Vols Violences" à Lille. Car jacking, home-jacking ou encore vols dans la rue : les affaires auxquelles ces policiers sont confrontés sont de plus en plus brutales.

À Marseille, l'équipe a recueilli le témoignage glaçant d'un "home jacker" qui décrit sans détour ses méthodes : séquestration, ligotage...

Sur les réseaux sociaux, montres et bijoux de luxe affichés deviennent autant d'appâts pour ces voleurs. L'influenceur Greg Yega raconte, face caméra, le choc de l'agression qu'il a lui-même subie.

Victimes traumatisées, interpellations spectaculaires... enquête sur ces nouveaux vols qui terrorisent les Français