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"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 29 mars 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 29 mars 2026 147
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 29 mars 2026 sur France 2

Dimanche 29 mars 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 1er mars 2026 :

Rencontre Véronique Sanson

Artiste sensible et rebelle, Véronique Sanson se confie à Laurent Delahousse sur la femme fragile et pourtant indestructible qu'elle est, et revient sur la vie tourmentée qui a nourri ses chansons. Depuis plus de cinquante ans, elle touche le public avec son sens de la mélodie, sa voix envoûtante et la force de ses textes.

Un documentaire événement au plus près de l'artiste

À l’occasion de la mise en ligne sur la plateforme France.tv et de la diffusion sur France 3, le 3 avril, du documentaire événement « Véronique », de Tom Volf, elle accorde un long entretien à "20h30 le dimanche".

Elle raconte son parcours intime et artistique : ses choix de vie, sa première grande histoire d’amour avec Michel Berger, son départ brutal pour épouser Stephen Stills, sa vie américaine, ses regrets et sa renaissance sur scène.

Dernière modification le dimanche, 29 mars 2026 15:43
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&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 29 mars 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 29 mars 2026 sur France 2

29 mars 2026 - 15:40

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