"Bonjour ! Avec vous" lundi 30 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Lundi 30 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 30 mars 2026 :

Doit-on autoriser la vente des médicaments en supermarché ?

En France, le monopole des pharmaciens sur la vente des médicaments (même ceux sans ordonnance) est un pilier du système de santé. Pourtant, le débat sur l'ouverture de cette vente aux supermarchés revient cycliquement sur le devant de la scène. Entre promesses de baisse de prix et craintes de dérives commerciales, la question divise.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous