"Les maternelles XXL" lundi 30 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 30 mars 2026 :
- Nous sommes tombés amoureux pendant le confinement
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Comment limiter la présence des polluants ?
- Les idées reçues sur les nouveau-nés
- Des stages imposés par la justice aux parents maltraitants
- Des stages pour rééduquer les parents maltraitants
- Mon enfant ment, est-ce que c’est grave ?
- Enfant unique : les clichés ont la vie dure…
- À bras ! À bras !
- Élodie Gossuin à cœur ouvert.