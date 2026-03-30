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"Ça commence aujourd'hui" lundi 30 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 30 mars 2026 153
"Ça commence aujourd'hui" lundi 30 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 30 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Abusés en milieu scolaire

C’est un lieu censé être un sanctuaire de savoir, de sécurité et d’épanouissement. Pourtant, derrière les murs des salles de classe ou dans l'ombre des vestiaires, la réalité est parfois tout autre. Les abus en milieu scolaire — qu'ils soient physiques, psychologiques ou sexuels — brisent chaque année des milliers de trajectoires de vie.

15:05 Celui qui a tué leur enfant n'avait pas 18 ans

Faustine Bollaert accueille sur le plateau des parents qui ont perdu leur enfant, tué par un jeune de moins de 18 ans.

Christophe nous livre son témoignage suite au meurtre de son fils Matisse, 15 ans. Quelques semaines auparavant, Matisse avait commencé à avoir de nouvelles fréquentations. Suite à une "battle de rap", un jeune du même âge finira par lui asséner plusieurs coups de couteau qui lui ont été fatals.

C'est dans une forêt que le corps d'Alexandre, 17 ans, a été découvert en train de se consumer. Deux frères de deux familles différentes ont voulu se débarrasser de leur camarade de peur que celui-ci ne les dénonce pour un cambriolage perpétré des semaines plus tôt. Anna, sa maman, nous confie l'effroyable horreur de cet assassinat.

Jérémy a été le bouc émissaire lors d'une soirée entre copains. Le jeune homme sera retrouvé mort suite à plusieurs agressions d'une dizaine de jeunes âgés entre 13 et 21 ans.

Corine et Élina témoignent du deuil impossible de leur fils et frère.

Dernière modification le lundi, 30 mars 2026 09:05
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