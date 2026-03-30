"La grande librairie" mercredi 1er avril 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 1er avril 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

En écho au « Quart d’heure de lecture national », "La Grande Librairie" et Augustin Trapenard consacreront une émission autour de la lecture.

Les invités de l'émission du mercredi 1er avril 2026 :

David Foenkinos pour son livre « Je suis drôle » (Gallimard)

Gustave a compris une chose essentielle : faire rire, c’est être aimé. Alors il décide de faire rire tout le monde. Ce sera sa force, son talent, sa politesse envers les autres. Il en fera un métier, puis une identité. Il n’avait pas prévu que ce serait si dangereux.

Sophie Fontanel pour son livre « Shéhérazade et la 602e nuit » (Seghers)

À 17 ans, la narratrice accompagne sa tante Anahide à Venise. Celle-ci tente de transmettre à sa nièce sa passion pour Shéhérazade, la narratrice des contes Les mille et une nuits. À 50 ans, alors que sa tante vient de disparaître, elle lit le recueil pour la première fois. À 60 ans, elle souhaite à son tour transmettre l'histoire de Shéhérazade à une jeune femme de 18 ans qui ne lit pas.

Audrey Alwett pour son livre « Sainte Emmerderesse » (Héloïse d’Ormesson)

Suzanne gagne au Loto et achète un manoir normand. Sur le domaine, elle découvre la tombe de sainte Emmerderesse, une sainte moqueuse. Avec trois comparses, elle redonne vie à cette divinité aussi puissante qu’insolente. Ce premier roman est l’aventure folle d’un projet qui échappe à ses créateurs. Leurs aventures hautes en couleur embarquent le lecteur dans un coin de Normandie, où le retour de sainte Emmerderesse fait bouger les lignes car la sainte patronne des emmerdes n’épargnera personne.

Frédéric Beigbeder pour son livre « Ibiza a beaucoup changé » (Albin Michel)

Un recueil de nouvelles avec le personnage d'Octave Parango, dans lesquelles l'auteur offre une critique nostalgique de la fin du XXe siècle et du monde contemporain.

Nadia Daam pour son livre « Des filles comme il faut » (L’Iconoclaste)

Blanche a trente ans, un enfant, un amoureux sans intérêt et une capacité inouïe à échouer. Elle vient d’être licenciée quand elle croise une ancienne connaissance, star des médias au féminisme affirmé et photogénique. Elle lui confie un projet de podcast sur les disparitions volontaires. Un défi providentiel pour cette jeune femme velléitaire, accro à l'alcool et au regard masculin. Blanche part mener l'enquête dans sa ville natale, sur les traces d'une professeure de lycée évaporée du jour au lendemain. Saisira-t-elle sa chance ? Trouvera-t-elle enfin sa place du côté des puissantes ? Pas sûr. Mais elle aura fait une découverte encore plus exaltante : les filles comme il faut, il ne faut pas trop les chercher.

Augustin Trapenard proposera également une rencontre avec Alison Bechdel à l’occasion de la parution de son livre « Le vrai test d’Alison Bechdel » (Denoël).