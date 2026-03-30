"28 minutes" lundi 30 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 30 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 30 mars 2026 :



Le cinéaste Gus Van Sant filme une Amérique au bord de la crise de nerfs

En 1977 à Indianapolis, Tony Kiritsis prend en otage son créancier, Richard Hall, avec un fil de fer reliant la gâchette de son fusil au cou de l’otage. La prise d'otage dure 63 heures avant la libération de Hall. Gus Van Sant, cinéaste né à Louisville dans le Kentucky en 1952, s’empare de ce fait divers, une cinquantaine d’années plus tard, pour en faire un film de fiction, "La corde au cou", en salles dès le 15 avril. Fasciné par les destins, Gus Van Sant s’est déjà plongé dans des récits sombres, à l’image d’"Elephant", inspiré de la fusillade de Columbine. Il est l'invité d'Élisabeth Quin.

Les Houthis entrent en guerre contre Israël : l’engrenage continue au Moyen-Orient ?

Samedi 28 mars, les Houthis ont revendiqué deux attaques de missiles et drones contre des “sites militaires sensibles” en Israël, marquant leur entrée officielle dans le conflit. Ce groupe chiite yéménite, souvent réduit à l’appellation de “rebelles”, contrôle environ 30 % du Yémen, dont la capitale Sanaa et le port stratégique d’Hodeïda, et exerce son autorité sur les deux tiers de la population. Pour Israël, engagé sur plusieurs fronts, l’ouverture d’un conflit avec les Houthis pourrait s’avérer problématique. Les Houthis menacent le commerce mondial : leur position près du détroit de Bab el-Mandeb, passage clé entre l’océan Indien et la Méditerranée, pourrait perturber le trafic maritime et les exportations de pétrole saoudien.

Xavier Mauduit nous raconte une histoire de chocolat, après le vol de 12 tonnes de barres KitKat en Europe.

Marjorie Adelson nous plonge dans le marché lucratif des demandes en mariage spectaculaires à Paris.