"C ce soir" lundi 30 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 30 mars 2026 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 30 mars 2026 :

Spéciale • Débat après le documentaire "Sur le front"

À la suite du documentaire "Sur le front : Que se passe-t-il dans nos champs ?", Karim Rissouli reçoit en plateau :

Hugo Clément, journaliste.

Gaspard Koenig, philosophe.

Gwenaëlle Desrumaux, éleveuse de vaches.

Antoine Boulay, président de l'Observatoire de l’Urgence Agricole.

Lauriane Mouysset, directrice de recherche au CNRS.

Claire Madeleine-Perdrillat, éleveuse bio laitière.