"Les maternelles XXL" mardi 31 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 31 mars 2026 :
- Malade pendant 9 mois, j’ai failli tout arrêter
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Comment traiter l’hyperémèse gravidique ?
- Jouer à mettre le bazar, le bonheur !
- Mon bébé a les fesses rouges : que faire ?
- Au cœur d’un stage pour parents maltraitants
- Des jeux de société utiles à nos enfants
- Gare à la mode des Pilates Princess
- À la piscine municipale avec mes 3 filles
- Pour Esther Abrami, le violon en héritage.