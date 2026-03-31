"Ça commence aujourd'hui" mardi 31 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 31 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Coup de foudre à l'autre bout du monde

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des invités qui nous embarquent avec eux en Argentine, en Thaïlande ou encore aux États-Unis !

Ils ont rencontré l'amour de leur vie lors d'un voyage à l'étranger, mais ces belles histoires n'ont pas toujours été si simples. La distance, la barrière de la langue, les différences culturelles, il a fallu s'accrocher et s'aimer !

Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place si vous aviez été frappé par l'amour à l'autre bout du monde ?

Manon, Victoria et Laurence nous présentent leurs amoureux et partagent avec nous leurs histoires d'amour atypiques et extraordinaires.

15:05 Maladie de Charcot : leur combat pour la vie !

Les invités de Faustine Bollaert vivent avec la maladie de Charcot, une maladie terrible dont on parle de plus en plus. Malgré leur sort, ils ont choisi de ne pas s’apitoyer, de ne pas crier à l’injustice. Au contraire, pour faire un pied de nez à la maladie, ils sont entrés dans le combat et ont choisi la vie.

Diagnostiqué de la maladie de Charcot il y a 4 ans, Olivier a perdu, au fil des mois, la maîtrise de son corps ainsi que l’usage de la parole. Aujourd’hui, il a décidé de ne pas se punir une 2ème fois et connaît "la valeur d'être tout simplement en vie".

En 2019, Aline a perdu sa mère de la maladie de Charcot. À la suite de son décès, elle a découvert qu’elle était porteuse du gène. Elle ne sait pas si elle développera cette maladie, mais elle a choisi de vivre sans regret.

À 35 ans, Lorène pensait consulter pour une tendinite lorsqu’elle a été diagnostiquée de la SLA (la maladie de Charcot). Investie auprès de l’ARSLA, Lorène reste très positive !