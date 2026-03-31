"Envoyé Spécial" jeudi 2 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

Jeudi 2 avril 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 2 avril 2026 :

Les nouveaux visages du ménage : une fierté, mais à quel prix ?

Vous avez sans doute aperçu ces portraits d'hommes et de femmes de ménage posant sur des affiches comme des stars de cinéma, à moins que ce ne soit Jacqueline jouant son propre rôle dans une publicité pour autre entreprise d'emplois à domicile. lIs sont les nouveaux visages de ce métier longtemps dévalorisé et qui aujourd'hui suscite des vocations voire des reconversions.

À 28 ans, Glawdys a choisi de quitter son poste de responsable d'une boutique de donuts pour devenir femme de ménage en CDI. "Avec 2000 euros par mois, je gagne mieux ma vie et je peux gérer mon emploi du temps".

Grâce aux aides de l'État qui permettent de réduire de moitié le coût d'une femme de ménage, ce service n'est plus réservé aux personnes privilégiées. Le marché est en pleine expansion : + 7% l'an dernier. La demande est telle que certaines femmes de ménage créent leur micro-entreprise pour devenir leur propre patronne. Sur les réseaux sociaux, les annonces se multiplient pour offrir ces services auprès des particuliers ou des propriétaires de locations touristiques.

Mais derrière cette réussite souvent affichée, il existe une face plus sombre. L'explosion des plateformes de tourisme fait émerger un sous-marché du ménage ultra-flexible, précaire, parfois illégal car sans de contrat de travail et de protection sociale. Tetiana et Oksana, femmes de ménage travaillant pour un sous-traitant d’une de ces plateformes touristiques, l'ont appris à leurs dépens et ont porté plainte contre leur ancien employeur. Envoyé Spécial était présent lors du procès.

Entre valorisation et ubérisation du ménage, entre reconnaissance et exploitation, enquête sur les nouveaux visages d'un secteur en pleine mutation.

Reportage de Marion Leclercq, Florent Bardos, Justine Rousseau, Aymeric Guillot et Rémy Vincent.

Petit prix et grand gâchis : enquête sur les arrière-cuisines des buffets à volonté

Moins cher qu’un restaurant classique, plus généreux qu’un fast-food, les buffets à volonté font un incroyable retour. On en compte aujourd’hui un peu plus de 4 000 sur l’ensemble du territoire. Montagnes de fritures, pyramides de fruits de mer, avalanche de sushis, mais aussi profusion de pizzas, grillades de viandes…entre les différents établissements la tendance est à la surenchère, certains proposent plus de 450 plats différents !

Envoyé Spécial s’est invité dans les coulisses d’un des plus grands buffets d’Ile-de-France. Derrière cette abondance à petits prix se cache souvent des ingrédients d’entrée de gamme, venus de l’autre bout du monde, aux méthodes de conservations parfois douteuses. Vous découvrirez l’autre visage de ces étals gargantuesques : des centaines de kilos de nourriture jetée à la poubelle chaque semaine. Le phénomène des buffets est aujourd’hui dans le viseur des agents de l’État qui multiplient les contrôles. Nourriture avariée, travail dissimulé et logement indigne, les fermetures d’établissements s’accumulent partout en France.

Mais aujourd’hui, certains restaurateurs tentent de redorer l’image des buffets en proposant une cuisine de terroir maison. À Bayonne, le chef Julien Duboué a créé un modèle « zéro gâchis » qui attirent chaque jour plusieurs centaines de clients.

Un reportage de Violène Vétillard - STP productions.

Sumo, le poids des traditions

Pour la première fois, Envoyé Spécial a été autorisé à franchir les portes d’une écurie de sumos au Japon, un monde clos, régi par des règles immuables. Un lieu où l’on vit, où l’on s’entraîne, et où les lutteurs sont parfois élevés au rang de divinités.

Au cœur de ce huis clos, le reportage suit les frères Waka, trois frères liés par le sang et par une discipline millénaire. Entraînements exténuants, rituels stricts, silence imposé : derrière la puissance, une réalité implacable. Ceux qui n’atteignent pas l’élite ne gagnent rien, vivent en communauté et n’ont pas le droit d’échouer. Un univers fermé, où les femmes peinent aussi à trouver leur place.

En juin prochain, Paris vibrera au rythme du sumo. Trente ans après sa dernière apparition en France, le sport le plus sacré du Japon fait son retour à l’occasion d’un tournoi exceptionnel.

Un reportage de Clément Le Goff, Matthieu Renier et Vincent Gobert.