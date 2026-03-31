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"28 minutes" mardi 31 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 31 mars 2026 220
"28 minutes" mardi 31 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 31 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 31 mars 2026 :

La Lune, nouveau champ de bataille entre les États-Unis et la Chine ?

Ce 1er avril, la Nasa devrait lancer sa mission Artemis-2. Pour la première fois depuis Apollo 17, il y a 54 ans, un équipage inédit de quatre astronautes dont une femme, un Afro-américain et un Canadien, quittera l’orbite terrestre pour un survol de la Lune. Un vol symbolique et géostratégique, alors que la Chine ambitionne de poser le pied sur la Lune dès 2030 et d’y construire une base. La Nasa a pour objectif d’alunir d’ici 2030 mais ne dispose pas, pour l’instant, d’un alunisseur.

Alain Cirou, directeur de la rédaction de Ciel et Espace, est l'invité d'Élisabeth Quin.

Peine de mort, colonisation : Israël, une "démocratie illibérale" ?

Lundi 30 mars, le Parlement israélien a adopté une loi instaurant “la peine de mort pour les terroristes" conçue de sorte à ne s’appliquer qu’aux Palestiniens reconnus coupables d’attaques anti-israéliennes meurtrières. Pour les Palestiniens de Cisjordanie occupée, la loi prévoit que la peine capitale soit la sanction par défaut si la justice militaire israélienne qualifie l’homicide d’acte de terrorisme. Cette adoption intervient dans un contexte de multiplication des attaques de colons israéliens contre des civils palestiniens en Cisjordanie. Mi-mars, le chef d’état-major israélien avait jugé ces attaques “moralement et éthiquement inacceptables”. L’opposition au Parlement a exprimé son indignation face au texte. L'Association pour les droits civils en Israël a déposé un recours en urgence devant la Cour suprême. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie avaient dénoncé cette loi dès dimanche, appelant le Parlement à y renoncer.

Xavier Mauduit revient sur l’ouverture du procès Athanor dans lequel des francs-maçons sont accusés de pratiques criminelles devant les assises de Paris.

Marie Bonnisseau s’intéresse à un nouveau phénomène TikTok : les téléréalités générées par IA… avec des personnages-fruits.

Dernière modification le mardi, 31 mars 2026 16:00
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