"Les maternelles XXL" mercredi 1er avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 1er avril 2026 :
- 3 ans pour diagnostiquer la maladie cœliaque de mon fils
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Maladie cœliaque : la reconnaitre et vivre avec
- À fond la caisse en famille !
- Comment l’art peut aider les jeunes mamans ?
- Au cœur d’un stage pour parents maltraitants
- Vive la chasse aux œufs !
- Femmes enceintes : scandale dans le métro !
- Poisson d’avril !
- Si joyeuse, la vie de famille nombreuse !